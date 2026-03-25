今日25日(水)は、雨の範囲が次第に東へ広がります。沖縄や九州から関東は雨で、太平洋側ほど本降りとなるでしょう。沿岸部は一時的に雨脚が強まることもありそうです。東北と北海道は晴れて、4月並みの陽気となるでしょう。西から雨雲近畿や東海、関東も昼頃から雨に今日25日(水)は、前線を伴った低気圧が九州から本州の南海上を東へ進みます。沖縄や奄美は午前中を中心に雨や雷雨で、局地的に激しく降るでしょう。九州、中国、