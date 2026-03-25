NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4434.10（-5.40-0.12%） 金６月限は小幅続落。時間外取引は、アジア時間の後半から欧州時間の序盤に買い優勢となった。イラン情勢に関してトランプ米大統領が停戦に向けて協議を行うとの報道がある一方、イラン側は否定との報道が交錯し、欧州時間に上げ幅を削り、前日の終値水準でもみあった。日中取引では、ドルが堅調、原油相場が高もちあいで推移が警戒され、軟化し、一時３０