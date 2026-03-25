佐々木朗希（c）SANKEI ＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞ オープン戦最終登板で制球に苦しみ、合計2回66球、無安打ながら5失点、8四死球と崩れたドジャースの佐々木朗希投手（24）。 試合後の囲み取材では、率直に「良くなかった」と振り返りながらも、課題と向き合う姿勢を強調した。 【一問一答】佐々木朗希 試合後コメント Q