©ABCテレビ 『おはよう朝日です』(以下、『おは朝』)を3月末で卒業する岩本計介（ABCテレビアナウンサー）。アナウンサー取材を多く担当するライター鈴木淳史が前編と後編に分けて、この11年を掘り下げていくことに。 『運と縁と』言い切る本人が感じる11年とは…。『おは朝』を担当する流れを語ってもらった。 ©ABCテレビ ―『おは朝』を担当されて11年。体感的には、いかがでしたか？