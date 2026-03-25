気象台は、午前6時38分に、なだれ注意報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表（雪崩注意報） 25日06:38時点上川、留萌地方では、25日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。留萌地方では、26日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中