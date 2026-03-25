きのうは全国的に晴れてぽかぽか陽気となり、福岡や松山など9つの地点で桜の開花が発表されました。また甲府では、全国のトップをきって桜が満開となりました。きょうは一転、西から雨の範囲が広がりそうです。【低気圧や前線が近づく】きのう日本列島を覆っていた高気圧は東に移動し、西から低気圧や前線が近づいてきます。そのため西から天気は下り坂。一方で、北日本はきょうも高気圧に覆われ、晴れるでしょう。【関東・雨の降