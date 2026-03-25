TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が25日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。公式Xは「何日前まで遡れるのか？『クイズ！晩メシの記憶』」と「20年前バケモノの様な見た目だった見取り図盛山が、野生化したあの頃の自分“盛山ビッグフット”と山の中で出会う！」の2本を紹介した。「盛山ビッグフット」の説では、実際に20年前の見取り図盛山晋太郎（40）の写真を公開。3月3日に出席した都内の