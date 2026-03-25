兵庫県神戸市北区の「イオンモール神戸北」が、2026年4月24日（金）に大規模リニューアルオープン！ 2006年の開業から20周年を迎え、兵庫県初・神戸市初のブランドを含む新規28店舗、計68店舗が順次お目見えします。連絡橋を通って行き来ができる「神戸三田プレミアム・アウトレット」には約210店舗がそろい、超大型「滞在型観光地」としての期待が高まります。今回の刷新では、神戸市初上陸の「Workman Colors（ワークマンカラー