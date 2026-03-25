北中米W杯3か月前という“最終局面”での初招集--。20歳の日本代表FW塩貝健人(ボルフスブルク)は本気でW杯メンバー入りを掴み取るために、スコットランドの地へと乗り込んできた。アピールポイントは「得点。ゴールを奪うこと」の一点のみ。目覚ましいステップアップを遂げた欧州での日々と同様、ストライカーとしての仕事でキャリアを切り拓いていくつもりだ。前例のない決断が大きな転機となった。2005年生まれの塩貝は慶應