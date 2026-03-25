4月8日よりテレビ朝日系で放送がスタートする、土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利がW主演を務めるドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』のメインビジュアルが公開。あわせて松谷鷹也と今野浩喜のレギュラー出演と菅生新樹が第1話にゲスト出演することが発表された。 参考：『ボーダレス』に優香、田中幸太朗ら出演土屋太鳳、佐藤勝利らのキャラビジュアルも 『相棒』『特捜9』『刑事7人