表参道の「シボネ（CIBONE）」が、奈良を拠点とする照明ブランド「ニューライトポタリー（NEW LIGHT POTTERY）」のエキシビションを開催する。開催期間は3月28日から4月12日まで。【画像をもっと見る】同展では、「When craft becomes light」をテーマにブランドが設立当初から大切にしてきたクラフトマンシップにフォーカス。ブランドの哲学やプロダクトの製作背景が伝わるよう、アイテムの製作過程を2台のモニターを用いて放