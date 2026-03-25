2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。主人公、キム・ミンソク／青木照（志尊淳）の韓国の義理の父母、兄役 韓国有数の財閥一家を演じるキャストに、キム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクが決定！本作で日本のドラマ初出演を果たす。オ・マンソクは、ミンソクの養父で、韓国有数の財閥「ファングムホテルグループ」の社長 キム・ジョンフン