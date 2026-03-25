JR北海道は25日午前2時40分ごろ、函館線の白石～厚別駅間と千歳線の白石～平和駅間でこ線橋から落下物があり、点検作業のため千歳線と函館線の一部の区間で午前6時ごろから運転見合わせていると発表しました。【運転見合わせ】・函館線 札幌～江別間（上下線）・千歳線 札幌～千歳間（上下線）この影響で午前6時20分現在、快速エアポートと普通列車あわせて17本が運休しています。以下の特急列車は