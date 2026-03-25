現在『葬送のフリーレン』第2期を放送中の日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠が、4月からは1時間に拡大し2枠にパワーアップ！4月3日（金）から『転生したらスライムだった件』第4期（23:00〜）と『スノウボールアース』（23:30〜）の放送がスタートする。2作合同の特別施策として、特番の放送やデータ放送プレゼント企画の実施も決定。■「news every.」コラボ特番『転スラ』リムル役・岡咲美保＆『スノウボールア