子どもから大人まで、多くの人がお世話になる歯科医院。今、ある事態に陥っています。治療で使う「麻酔薬」の在庫不足を訴える歯科医院が相次いでいるのです。一体、何が起きているのでしょうか。■「あって当たり前のものだと…」大人になってもつい緊張してしまう歯の治療。痛みを和らげてくれるのが、歯の治療には欠かせない麻酔薬です。しかし今、患者も心配する事態が起きています。――「麻酔なしで」と言われたら患者「困り