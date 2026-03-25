アメリカのトランプ政権の新たな国土安全保障長官にマリン上院議員が正式に就任しました。アメリカのマリン上院議員は24日、ホワイトハウスで宣誓式を行い、国土安全保障長官に正式に就任しました。マリン氏はトランプ大統領から更迭されたノーム氏の後任の国土安全保障長官として指名を受け、前日の23日に議会上院が人事案を賛成多数で可決していました。マリン氏はオクラホマ州選出の総合格闘技の元選手で、政権の看板政策である