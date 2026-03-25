原油価格が高止まりするなか、「インフレ加速」と「景気の悪化」という二つの心配に、日米の中央銀行のトップは？そして日米首脳会談の成果は？【写真を見る】中東情勢に揺れる日米金融政策…「インフレ加速」と「景気悪化」2つのリスクにどう対処？【Bizスクエア】最終回 日本では「トリプル安」エネルギー施設への攻撃の応酬が激しさを増している。18日、イスラエルはイラン南部にある世界最大規模のガス田の関連施設を攻撃。イ