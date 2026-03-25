タレント・新山千春が、24日までにInstagramを更新。愛車を披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】新山千春45歳、愛車が「カッコよすぎ」「センス抜群」とネット絶賛（6枚）2006年7月には第1子となる女児を出産。2023年にはマッチングアプリで出会った一般男性との再婚を発表した新山。SNSでは娘や夫との姿など、自身の近影を披露し話題を呼んでいる。今回の投稿では「相棒と2日間で約1000キロの旅してきました！」「す