西島秀俊が主演を務める瀬々敬久監督最新作『存在のすべてを』より、広瀬すずの出演が発表。併せて、公開日が2027年2月5日に決まったほか、超特報映像、西島と広瀬それぞれのソロカットが解禁された。【動画】未解決“二児同時誘拐事件”の闇と、最も切ない記憶―『存在のすべてを』超特報原作小説「存在のすべてを」（朝日新聞出版刊）は、「罪の声」や「踊りつかれて」などで知られる社会派作家・塩田武士が描く珠玉のヒュー