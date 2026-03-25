元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が25日までにInstagramを更新。ソロショットを披露した。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）渡邊が「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と投稿したのは、自身のソロショット。「この写真は、トルコのアジアサイドでムール貝のリゾットを食べてる時の。ここのレストラン