これは、知人のA子さんに聞いたお話です。教育を担当し、信頼していた社員が、突然「別に」と心を閉ざしてしまったら？ 以前の明るさを失い、職場で孤立する彼女の姿。そこには、無責任なリーダーと組織の歪みに立ち向かい、絶望した一人の女性の孤独な闘いがありました。今回は、そんな孤独な女性の逆転劇をご紹介します。 「別に」の一言に隠された、かつての優等生の変化 コールセンターの教育