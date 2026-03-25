インスタグラムを更新フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（トヨタ自動車）が24日、自身のインスタグラムを更新。在モントリオール日本国総領事館から招かれたパーティーへ参加した様子を報告している。投稿では「先日、在モントリオール日本総領事からお招きいただき、天皇陛下誕生日パーティーに参加させていただきました」とつづられ、写真や動画が複数添えられた。アイスダンスでカップルを組む、西山真瑚（オリ