フジテレビ・榎並大二郎アナウンサーの妻でモデルの有村実樹が「数年間なかなか着ることができなかったタイトニットワンピース」を着用した姿を見せた。２５日までに自身のインスタグラムを更新。体のラインが出るニットワンピにロングブーツを合せたコーデを披露した。「４０の今になってやっと、産前は当たり前だった腹八分目の食生活に戻せるようになり、久しぶりに着ることができて嬉（うれ）しい」と喜んだ。有村は１０