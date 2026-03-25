東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）で、アニメーション界への多大なる貢献を讃える「アニメ功労部門」で顕彰された漫画家・竹宮惠子氏。3月15日、それを記念して、名作『地球（テラ）へ…』のテレビアニメ版のセレクション上映とトークショーが開催された。この日上映されたのは、シリーズの4話、8話、最終24話。上映直後の興奮が冷めやらぬ中、竹宮氏が登壇。原作、1980年の劇場版アニメ、2007年のテレビ版を振