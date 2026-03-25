〈漫画家・竹宮惠子が語った名作『地球（テラ）へ…』の成り立ち、劇場版アニメの「改変」とは〉から続く東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）で、アニメーション界への多大なる貢献を讃える「アニメ功労部門」で顕彰された漫画家・竹宮惠子氏。3月15日に行われたトークショーでは、2007年放映のテレビアニメ版の話題から、竹宮氏が描き続けてきた「少年」というテーマが話題となった。聞き手は高橋望氏（特定非営