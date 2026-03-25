記事ポイントアトレ吉祥寺で「もぐもぐ食欲キャラ診断」が2026年4月19日まで開催中4種類のキャラクターが食の好みに合ったお弁当・お惣菜を提案先着2万回限定の100円分デジタルクーポンを配信 アトレ吉祥寺にて、お花見シーズンのお買い物をサポートする「もぐもぐ食欲キャラ診断」が開催されています。館内ポスターの質問に答えるだけで、今の気分にぴったりなお弁当・お惣菜が見つかるユニークな企画です。 アトレ吉祥