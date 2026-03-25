記事ポイント2026年4月の自転車イヤホン規制（青切符制度）に対応したオープンイヤー型イヤホンMakuakeで総額5,131,830円・サポーター405人を記録した話題作が一般販売開始最大14時間駆動・IPX6防水・1対1インカム通話など多機能を搭載 カー用品・バイク用品ブランドMAXWINから、自転車イヤホン規制に対応した次世代オープンイヤー型イヤホン「id-TA100-Plus」の一般販売が開始されています。2025年12月11日より応援購入サー