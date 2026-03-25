記事ポイントナノバブル発生と99%塩素除去を一体化したシャワー用アタッチメント水10Lあたり約1兆6千億個のナノバブルが毛穴の汚れにアプローチ1本2,200円（3本セット時）で工事不要・約25%の節水効果も実現 アルベール・インターナショナルから、ナノバブル発生と塩素除去を同時に実現するシャワー用浄水器「浄水革命ナノバブール」が2026年3月18日に発売されました。「髪がきしむ」「肌がつっぱる」といった日常の違和感に