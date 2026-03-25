記事ポイント西南さくら祭りに1日限定の「漆黒のカレーライス」が登場漆黒のルーにピンクの桜漬けを添えた春限定のコントラスト片手で楽しめる直径13cmの「ワンハンドピザ」も同時販売 満開の桜の下に、真っ黒なカレーが登場しました。メルカリShopsでスパイスグルメを展開する「チーズとスパイスと私 武蔵浦和店」が、2026年3月21日に開催された「西南さくら祭り」にて会場限定メニュー「漆黒のカレーライス」を1日限定で販