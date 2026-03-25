俳優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利が、4月8日からスタートするテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）メインビジュアルが解禁した。併せて新たなレギュラーキャストとして松谷鷹也＆今野浩喜が“腐れ縁”捜査一課刑事として出演、さらに第1話ゲストとして菅生新樹が出演する。【写真】わちゃわちゃ笑顔がかわいい！新競技・立道に挑むtimelesz今作の脚本は『踊る大捜査線』『教場』（