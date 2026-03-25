日本企業が関わるM&Aが過去最高額を更新する今、個々の企業、ひいては国家はどのようにM&Aに向き合うべきなのか――。元国家安全保障局長の北村滋氏が考察する。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆日本の企業支配権市場の「冷厳な現実」2025年の日本企業が関わるM＆Aは、約3500億ドル（350B、約55兆2000億円）に上り、過去最高を更新した。これに伴い、日本企業をめぐる支配権市場（企業の事業・資産・技術・