俳優の伊勢谷友介（49）が、フジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深0：55）のTVerオリジナルエピソードに出演。自身の結婚観を語った。【写真】両耳＆あごにピアスを付けた伊勢谷友介の最新ショット今回、伊勢谷を占ったのはホロスコープ占い師・彌彌告（みみこ）氏。恋愛、結婚に加え、過去の転機について占いからひも解いた。その中で彌彌告氏は「本当の意味での安定した成功期に入るのが、2032年