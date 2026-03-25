かつて“夜の島”として知られた渡鹿野島が、静かに姿を変えている。度重なる摘発と悪評、そして観光の変化――追い詰められた島民たちが選んだのは「浄化」という道だった。1990年代に始まった転換は、やがて家族連れや高齢客を呼び込むまでに至る。なぜ“売春ビジネス”は消えたのか。ノンフィクションライター高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）