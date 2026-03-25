標的探知試験の様子を捉えた画像も公開防衛省は2026年3月20日、イージス・システム搭載艦の1番艦に搭載するアメリカ製装備品（SPY-7レーダー）の標的探知試験を実施したと発表しました。【画像】スゲエエ！これがイージス・システム搭載艦の標的探知試験の様子ですイージス・システム搭載艦は、配備が中止された陸上配備型イージス・システム「イージス・アショア」の代替となる艦艇です。従来のイージス艦は、対空レーダーと