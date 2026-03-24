子育てをしていると、つい声が大きくなってしまう瞬間はつきもの。そんなお母さんに叱られてしまったお兄ちゃんを慰めるわんちゃんの光景が、198万再生を超えて反響を呼んでいます。 思っていることが顔に出てしまうわんちゃんの姿を見た人からは、「表情豊かですね」「絶対的な味方がいてくれて息子くんも心強いと思う」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：母が『大きな声で息子を叱った』結果→大