変なホテルは、「Hidy!Rascal」初のコラボ企画として「Hidy!Rascalルーム」を1月30日から販売している。販売施設は、変なホテル舞浜 東京ベイ、変なホテル東京 西葛西、変なホテルプレミア名古屋 伏見駅前、変なホテルプレミア 奈良の全国4軒。やんちゃで好奇心旺盛なラスカルと一緒に過ごす滞在体験をテーマに、壁やベッド、ドアをHidy!Rascalのデザインで装飾し、ラスカルのぬいぐるみを設置した。宿泊者には変なホテルオリジナ