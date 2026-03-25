アンカー・ジャパン子会社のアンカー・ストアは、カフェを併設した直営店「Anker Store＆Cafe ららぽーと海老名」を4月24日にオープンする。あわせて同月中に、福岡、那須、富士見の3エリアでも新店舗が順次展開される。 「Anker Store＆Cafe ららぽーと海老名」は、JR海老名駅直結の商業施設内に位置し、全席に急速充電対応のUSB-Cケーブルやワイヤレス充電機能付きテーブル