現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦へ始動。その練習初日、ロンドで人一倍声を出していたのが堂安律だった。遠藤航、南野拓実、長友佑都とベテラン３人が不在の中でリーダーシップを発揮しているように見えた。堂安の62キャップは今回招集された27人（冨安健洋は不参加）のうち伊東純也の66キャップに次ぐ数字。そうした実績もあり、３月の連戦ではキャプテン候補のひとりと目されている。そうした考えもあったの