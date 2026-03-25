吉田は与えられたチャンスを活かすだけだ(C)Getty Imagesレッドソックスが開幕ロースター26人を発表し、メジャー4年目を迎える吉田正尚もその中の1人に名を連ねた。今季は順調にスプリングトレーニングを過ごし、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも出場している。2年ぶりの開幕ロースター入りは、現在までのパフォーマンスが評価された結果であることは言うまでもない。だが、外野手や指名打者での試合出場を目指