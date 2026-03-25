相川新体制下でも主力としての活躍が期待される牧にとって、今春のWBCは小さくない財産となった(C)萩原孝弘世界の一線級の投手たちと対峙した貴重な経験「もちろん試合に出たくて行っていました。結果的に出られましたけれども……全然結果が出せなかったので、そこは本当に課題だと思いました」今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での戦いを終えた牧秀悟は、淡々と事実を受け止めた。2019年の日米大学野球選手権