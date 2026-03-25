家に固定電話もなかった70年ほど前、小さな子が迷子になったら大人たちは大慌て。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちでも、迷子になった本人は意外とケロっとしていたのかも！？――兵庫県在住の40代女性・みちみちみっちさんが語る、母の体験。＜みちみちみっちさんからのおたより＞70年近く前、私の母が小学校に上がる前の1月4日のこと。当時尼崎に住んでいた母は、阪神電車で一駅離れたおばさんの家にひとりで行こ