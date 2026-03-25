広島・佐々木泰内野手（２３）が２４日、マツダスタジアムでの全体練習に参加し、開幕戦の連敗ストップへ意気込んだ。新井貴浩監督（４９）就任以降、チームは開幕戦で３連敗中。４番起用を明言されている若鯉が試合を決める一打を放ち、悪い流れに終止符を打つ。新４番の言葉に自然と力がこもる。マツダで汗を流した佐々木は２年目にして自身初の開幕戦出場へ向け、「１年目ぐらいの気持ちでフレッシュにいきたい。プレー以外