中東情勢の緊迫化による深刻な燃料不足を受けて、フィリピン政府は国家エネルギーの非常事態を宣言しました。フィリピンのマルコス大統領は24日、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖で「世界の燃料供給が不安定になり、国内のエネルギー供給が差し迫った危機に直面している」として、非常事態を宣言しました。フィリピンは外部からの燃料供給に大きく依存していて、世界の石油生産や輸送をめぐる混乱の影響を受けやすいとして