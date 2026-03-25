NHK「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）とトキ（〓石あかり）の一家が東京で暮らす様子が描かれている。モデルとなった小泉八雲とセツは、どのような生活をしていたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実をひも解く――。筆者撮影小泉八雲旧居跡（新宿区） - 筆者撮影■東京生活は“一時的なもの”と考えていたいよいよ最終回も近づいたNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」。トキ（〓石あかり）とヘ