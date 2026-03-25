【モデルプレス＝2026/03/25】俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務める、フジテレビ系連続ドラマ「ラムネモンキー」（毎週水曜22時〜22時54分）がクランクアップを迎えた。【写真】STARTOジュニア・「ライオンの隠れ家」子役ら、ばっさりカットの役ビジュアル◆「ラムネモンキー」クランクアップ迎える11月初旬にクランクインしてから4カ月。それぞれが最後のシーン撮影までを全力で駆け抜けた日々だった。一