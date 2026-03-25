引き続き、ネグレクト気味の家庭で育った「A君」と、著者・長谷川博之氏の関わりを追っていく。無事に初日から登校できたA君だったが、学校生活が進むにつれて周囲とうまく関われなくなっていく。そのとき長谷川氏はどう動いたか。『中学の学級開き黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）をもとにした特別記事をお贈りする。なお、生徒の名前はすべて仮名または記号とした。【前編を読む】家のカネ数十万円を持