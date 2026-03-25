プロ野球の北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツなどで活躍した、野球解説者・タレントの中田翔（36）が22日放送の『サンデーPUSHスポーツ』(毎週日曜後4：55）に出演。WBCでも活躍した阪神タイガースの“注目コンビ”について語る場面があった。【写真】「俺に似たんかな??笑」息子2人との“顔出し”親子手つなぎショットを披露した中田翔※3枚目この日は「プロ野球開幕戦、巨人対阪神SP！」と題し、中田のほか