irohaヘルスケアは、産後･更年期･性交痛など、女性のライフステージに寄り添うフェムケアブランドです。1周年を迎えた2026年3月18日に｢産後の腟ケア｣をテーマに初めてのオンラインセミナーが3月18日に開催されました。“誰にも言えない不調”を抱える女性たちに向けて、医師と実体験者がやさしく寄り添う時間となりました。 医師が解説!産後の身体と腟まわりの変化 セミナー前半では、女性医療クリニ