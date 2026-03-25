プロ野球は２７日にセ、パ両リーグが同時に開幕する。２リーグ制導入後では球団初の連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。２年目を迎えた藤川球児監督（４５）が率いる虎に死角はあるのか。パ・リーグではソフトバンクの３連覇は可能なのか。デイリースポーツ評論家・藤田平氏（７８）が２６年シーズンの順位予想を行った。◇◇阪神の連覇は確実と言ってもいいだろう。投打の主力は円熟期を迎え、的確な補