北九州八幡ライオンズクラブ（武部和之会長）が21日、福岡県筑前町の心身障がい児（者）療育訓練施設やすらぎ荘で訓練している子どもや指導に当たる大学関係者を激励し、支援金3万円を同施設の西藤史郎所長へ手渡した。